(Di sabato 10 giugno 2023) Qualità e tanta birra in corpo.si è dato molto da fare quest’oggi neldi(Germania). Il ligure (n.106 del ranking) è stato costretto ad affrontare un, vista l’interruzione della sfida di ieri contro lo spagnolo Jaume Munar, contro cui già aveva giocato ultimamente a Barcellona e a Madrid con alterne fortune., nella sfida ripresa sul 5-5 del terzo set (1-6 6-4 le restanti frazioni), ha sconfitto il rognoso iberico (n.81 del mondo) con il punteggio di 7-5 e si è proiettato alla sfida contro l’altro “terraiolo” iberico Pedro Martinez. Sulla terra tedescaha saputo sciorinare una prestazione di grande costanza, piegando Martinez (n.135 del ranking) con il punteggio di 7-6 (5) 7-5. Primo set ...

Challenger Heilbronn 2023, Matteo Arnaldi approda in Finale: doppio turno vittorioso per il ligure!

