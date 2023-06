Cessione Inter al fondo USA | blitz in sede | più di 1 miliardo

Juventus edevono comunque guardarsi le spalle dalle sirene inglesi per Carlos Augusto, ... Galliani intanto si frega le mani: in caso diquesta estate del 24enne di Campinas, segnerebbe ...... che ha ufficializzato la decisione di andare all'Miami. Allegri (LaPresse) - calciomercato. a maggior ragione considerando l'ipotesi di unadolorosa di Chiesa. Il nome del classe '99 ...L'non lo conosceva fino in fondo Casadei e probabilmente non conosceva le sue potenzialità. ... prima dell'affondo dei londinesi, l'idea era quella di un prestito o unacon diritto di "...

Cessione Inter, comunicato UFFICIALE dopo le parole di Zhang CalcioMercato.it

Julio Cesar, il portiere dell'Inter dello storico Triplete, analizza la finale di Istanbul ai microfoni di Sky Sport. "Deve avere tanto carattere, ...Il presidente del River Plate pronto a gustarsi la finale di Champions: "Nel City tutti guardano Haaland e trascurano Julian, un fuoriclasse" ...