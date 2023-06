Cerasa difende Rocca sul Gay Pride e fa impazzire Concita

Leggi su iltempo

(Di sabato 10 giugno 2023) Si discute del Romanel corso della puntata del 10 giugno di In Onda, il talk show del weekend di La7 condotto daDe Gregorio e David Parenzo. Tra gli ospiti figura pure Claudio, direttore de Il Foglio, che si schiera dalla parte di Francesco, governatore della Regione Lazio, che ha tolto il patrocinio al corteo per questioni legate all'appoggio alla maternità surrogata: “Nel Gayvengono rivendicati i diritti e tutto quello che viene portato in piazza deve essere osservato e rispettato con calore. Viceversa però è sbagliato pensare che chiunque porti avanti delle critiche politiche rispetto ad alcuni contenuti che si trovano all'interno di alcuni slogan e battaglie politiche sia automaticamente omofobo. Non penso chesia un omofobo per aver negato ...