Centri per i rimpatri Una torta da 56 milioni in tasca ai privati

(Di sabato 10 giugno 2023) Ma chi ci guadagna dall’immigrazione? Sono 56 idi euro previsti complessivamente, nel periodo 2021-2023, dagli appalti per affidare la gestione deidi Permanenza per ilo (Cpr) ai soggetti. Costi da cui sono esclusi quelli relativi alla manutenzione delle strutture e del personale di polizia. “Cifre – spiega la Coalizione italiana libertà e diritti civili (Cild) – che fanno della detenzione amministrativa una filiera molto remunerativa che, non a caso, ha attratto negli ultimi anni gli interessi economici di grandi multinazionali e cooperative. Lazzazione della gestione è, infatti, uno degli aspetti più controversi di questa forma di detenzione senza reato e ne segna un ulteriore carattere di eccezionalità: il consentire che su quella privazione della libertà ...