C' è la finale con il City | Istanbul si colora di nerazzurro E i tifosi scherzano con il supporter “acquisito” Galliani

(Di sabato 10 giugno 2023) Nessun problema di ordine pubblico, almeno per il momento, nella zona pedonale e più centrale, di, il grande viale pedonale di Istiklal, in attesa delladi Champions League di questa sera, fra Manchestered Inter . Iinglesi sembrano in maggioranza, ma anche gli interisti, provenienti da ogni regione d’Italia, sono tanti. Il tutto sotto la sorveglianza di pattuglie a...

Commenta per primo 'Siamo nella condizione di toccare il cieloun dito': così il tecnico del Bari , Michele Mignani alla vigilia delladi ritorno per la A contro il Cagliari, gara in programma domani sera al San Nicola. 'Ringrazio - ha aggiunto l'...... ma la cui direzioneè l'aspirazione a qualcosa di grande. Gesti precisi, soprattutto. ... Forse non è un caso che il crimine, la morte e il male (di fronte al quale l'eroe reagisceatti di ...Lo si è vistole due finali che, anche se perse, significa che hai dato tutto. Laviene determinata dagli episodi, ma esserci arrivato significa che ha lavorato bene. Comunque De ...

Il settore giovanile del Parma Calcio si prepara ad assistere con trepidante attesa ai rispettivi appuntamenti delle squadre “Allievi” in un finale di stagione che si spera essere il più duraturo poss ...Grafica da capogiro, personaggi completamente ripensati e un nuovo sistema che permetterà di raddoppiare sganassoni e divertimento: abbiamo provato Mortal Kombat 1.