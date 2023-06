Catania | l’uomo che ha investito la moglie e ucciso un’amica era stato già stato denunciato per violenza dalla consorte

(Di sabato 10 giugno 2023) Pietro Nasca,di 52 anni che nel primo pomeriggio di oggi nella zona industriale diha ferito suauna sua amica investendole con la sua auto, era imputato per. Era stata proprio sua, Anna Longo di 56 anni, ora ricoverata al San Marco dinon in pericolo di vita, a denunciarlo alle autorità per le violenze subite. Questo erail motivo alla base della decisione della donna di lasciarlo, e che avrebbe fatto scattare poi ladel marito nei confronti di suae di una sua amica, Cettina De Bormida, che ha perso la vita nello scontro. Proprio l’amica infatti avrebbe sostenuto e convinto la donna nella decisione di porre fine alla ...

...E' stato fermato dalla squadra mobile il 52enne che aha ...dalla squadra mobile il 52enne che aha travolto con'...ha confessato. Era già a processo per violenze sulla moglie. ...Undi 52 anni aha investito volontariamente con la propria auto la moglie e un'amica uccidendo quest'ultima .ha poi chiamato la polizia per confessare. La moglie, che ha 56 anni, non sarebbe in ...'omicida è undi 52 anni di'obiettivo sarebbe'amica della moglie perché, secondo'omicida, voleva convincerla a lasciarlo. La donna è morta sul ...