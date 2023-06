Catania | investe volontariamente la moglie Muore l' amica che era con lei

La7.it - Un uomo di 52 anni aha investito volontariamente con la propria auto la moglie e un'amica uccidendo quest'ultima . L'uomo ha poi chiamato la polizia per confessare. La moglie, che ...moglie e l'amica che muore, poi si consegna aQuello che inizialmente sembrava un drammatico incidente stradale con una vittima e una ferita ricoverata in ospedale, sarebbe in realtà ...... per i rilievi e le indagini, era stata la polizia municipale per quello che sembrava fosse un incidente stradale avvenuto nell'ottava strada della zona industriale di. Poi la ricostruzione ...

Catania, investe la moglie e l'amica che muore | L'uomo era a processo per violenze TGCOM

Un uomo ha investito due donne, una è morta mentre l’altra è rimasta gravemente ferita. Si tratterebbe di un femminicidio ma sono ancora pochi i dettagli. Una donna morta e un’altra ferita: è il ...É stato fermato dalla squadra mobile Piero Maurizio Nasca, il 52enne che ha travolto con l'auto la moglie, Anna Longo, di 56 anni, rimasta ferita, e un'amica della donna Cettina 'Cetty' De Bormida, di ...