Catania | investe la moglie e un’amica | che muore | arrestato L’uomo era sotto processo per violenze contro la consorte

18.50moglie e uccide l'amica,fermato E' stato fermato dalla squadra mobile il 52enne che aha travolto con l'auto la moglie di 56 anni, rimasta ferita, e un'amica della donna, di 69 anni, ...La7.it - Un uomo di 52 anni aha investito volontariamente con la propria auto la moglie e un'amica uccidendo quest'ultima . L'uomo ha poi chiamato la polizia per confessare. La moglie, che ...L'omicida è un uomo di 52 anni di. L'obiettivo sarebbe l'amica della moglie perché, secondo l'omicida, voleva convincerla a lasciarlo. La donna è morta sul ...

Catania, investe la moglie e l'amica che muore | L'uomo era a processo per violenze TGCOM

A quanto pare era imputato per violenza l'uomo che ha investito la moglie e un'amica nella zona industriale di Catania. Secondo un prima ricostruzione, l'uomo, già denunciato per violenza, ma soprattu ...