Catania | investe la moglie e un’amica | che muore | arrestato Era sotto processo per violenze sulla consorte Agli agenti dice | “Quella donna se lo meritava”

Indaga la squadra mobile coordinata dalla Procura distrettuale di. Da quanto si apprende in ambienti investigativi, l'obiettivo di Nasca sarebbe stata proprio l'amica della moglie, Cetty De ...

Catania, investe la moglie e l'amica che muore | L'uomo era a processo per violenze TGCOM

Era a processo per violenze sulla moglie Piero Maurizio Nasca, il 52enne fermato per il tentato omicidio della consorte, Anna Longo, di 56 anni, rimasta ferita, e di un'amica della donna, Cettina "Cet ...Piero Maurizio Nasca sarebbe stato già a processo proprio per le violenze nei confronti della consorte. L'obiettivo sarebbe stata l'amica.