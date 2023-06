Catania | 52enne investe e uccide l’amica della moglie | la accusava di aver causato la fine del rapporto

Leggi su tpi

(Di sabato 10 giugno 2023) Ha investito volontariamente ladonna,ndo quest’ultima. Piero Maurizio Nasca, 52 anni, è stato fermato dalla polizia con l’accusa di omicidio e tentato omicidio aggravati, dopoconfessato il delitto avvenuto in una zona industriale di. Secondo la ricostruzioneprocura, l’obiettivo dell’uomo sarebbe stata Cettina ‘Cetty’ De Bormida, 69 anni, amicaAnna Longo. La donna, uccisa sul colpo, avrebbe tentato di convincerea lasciare Nasca. L’uomo è già imputato per violenze sullaed era stato denunciato in passato anche per reati contro il patrimonio. Nell’incidente è rimasta ferita anche Longo, 56 anni, attualmente ricoverata ...