Casting Napoli | De Laurentiis a cena con Garcia Spunta Galtier | resta l' idea Benitez - bis

(Di sabato 10 giugno 2023) Erano quaranta e resteranno tali, perché non c'è stata nemmeno l'opportunità di inserire Vincenzo Italiano nella lista degli allenatori che impegna i pensieri di Aurelio De. L'incontro tra ...

C'era stato un contatto e poco altro, poi il tecnico optò per il Nizza e ilscelse Luciano Spalletti. A Parigi ha vinto il campionato ma nemmeno lui è riuscito a tradurre una spropositata ...Ilè alla ricerca di un nuovo allenatore e ildi De Laurentiis starebbe continuando con Rudi Garcia Ilè alla ricerca di un nuovo allenatore e ildi De Laurentiis starebbe ...Ma intanto, il giro di perlustrazioni continua , è un tour conoscitivo che va in onda da via Ventiquattro Maggio a Roma , uninternazionale che costringe a torsioni, a conversioni, a sondaggi ...

A Napoli parte il casting per un nuovo film: come partecipare NapoliToday

Con l’ipotesi Italiano sfumata, prendono corpo altre candidature per guidare i campioni d’Italia dopo Spalletti ...Ma intanto, il giro di perlustrazioni continua, è un tour conoscitivo che va in onda da via Ventiquattro Maggio a Roma, un casting internazionale che costringe ... che ha avuto modo di studiare il ...