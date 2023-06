Caro ombrelloni | il secondo stabilimento più caro d' Italia è il Twiga già della Santanché

(Di sabato 10 giugno 2023) Una corporazione, quella dei balnerari, che la nostra destra protegge in tutti i modi e non solo considera le concessioni come una sorta di donazione a vita (le spiagge sono un bene pubblico) ma anche ...

Per affittare un ombrellone e due lettini durante il weekend, in uno stabilimento medio, si spendono quest'anno tra i 30 e i 35 euro al giorno , spiega Codacons. Ma ci sono casi ...Leggi Anche Vacanze: la destinazione si sceglie in base al prezzoPer affittare un ombrellone e due lettini durante il weekend, in uno stabilimento medio, si spendono quest'anno tra i 30 e i 35 euro al giorno , spiega Codacons. Ma ci sono casi ...- estate: con l'apertura della stagione estiva molti stabilimenti balneari hanno apportato ... Si parte con le tariffe giornaliere per, lettini e sdraio , che registrano incrementi medi ...

L'estate del caro-spiaggia: fino a mille euro per un gazebo | Ecco le più care TGCOM

Il primato va alla Puglia, dove uno stabilimento arriva a chiedere cifre che superano le mille euro al giorno per un ombrellone e due lettini. Le novità in Sicilia e Sardegna Per limitare il numero di ...Caro ferie: fino a 1.000 euro per un giorno al mare. Indagine di Codacons, Consumerismo e Assoutenti: «aumenti generalizzati».