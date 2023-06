(Di sabato 10 giugno 2023) Giovanni, durante la trasmissione “Tutti Convocati” su Radio24, ha detto la sua su– Giovanniha parlato delle possibilità dell’di poteril: «Immagino che anche ad Appiano Gentile si sia mosso qualcosa di grande dentro. Sono convinto che ci sia la convinzione di poter fare bene e non ci sia paura, ma la consapevolezza che una finale la vinci o la perdi non è la stessa cosa. Lascia evidentemente un’eredità diversa anche a livello di percezione e di sensazione. Da questo punto di vista per l’, la finale di Coppa Italia dell’Olimpico una piccola rete te la regala. Però una finale di Champions League ...

... Giacomoe Ubaldo Righetti ore 22:00 Ciclismo: Giro d'Italia 2023 - Arriva il Giro a cura ... A seguire, alle 20.45, la radiocronaca di- Atalanta sarà affidata a Giuseppe Bisantis. In ...... Giacomoe Antonio Di Gennaro OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT) ... Alle 18.00 sarà protagonista il posticipo Napoli -(radiocronaca di Francesco Repice e Fabrizio ...In merito alla polemica innestata da Marotta sull'anticipo al sabato dell', si inserisce Giovanni. Il giornalista di Panorama scrive su twitter Tante le reazioni: 'Qui c'entra il buonsenso nient'altro! Stai sicuro che se non era l'giocava lunedì sera', ...

Capuano: «Inter, due chiavi tattiche per battere il Manchester City» Inter-News.it

La sua statura è minuta. Eziolino non è alto, la camminata è molto particolare: passi stretti, rapidi, decisi. A volte sembra esser una persona alla mano, espansiva, istrionica, ma in realtà Capuano è ...Tradurre Napoli in poesia. Ci vuole una buona dose di presunzione, era il monito di Rea, perché ogni tentativo di dare un'ennesima interpretazione della città porosa corre ...