(Di sabato 10 giugno 2023), 10 giu. - (Adnkronos) - Sulle acque di, in Repubblica Ceca, nel sabato di coppa del mondo dedicato alla canadese monoposto, Raffaellosi ferma ai piedi delnella finale del C1. L'atleta della Marina Militare, unico azzurro a centrare l'accesso nella top10, chiude al quarto posto con il tempo di 104.10, ad un 1.20 dalla medaglia di bronzo. Il veronese conferma di avere ilalla sua portata ma si è dovuto scontrare con lo sloveno Benjamin Savsek, che si è imposto con una prestazione magistrale in 97.65. Secondo lo slovacco Matej Benus (101.26) davanti al giovane talento francese Jules Bernard, 22 anni, che nonostante un tocco in porta 8 è riuscito ad indossare il bronzo (102.90), relegando l'azzurro in quarta posizione. Gli altri due italiani in gara si sono fermati in ...

Il percorso previsto per le qualificazioni, disegnato da Marcel Potocny e dall'italiano Davide Monguzzi, tecnico dell'IvreaClub, vede un tracciato veloce ma con diversi tratti insidiosi e ...Si è conclusa anche la terza giornata della tappa d'apertura della Coppa del Mondo dislalom ad Augsburg, in Germania. Azzurri poco protagonisti quest'oggi, con la sola Marta Bertoncelli in finale e al sesto posto nella prova di C1 femminile vinta dall'australiana Jessica Fox. La ...Nella prima tappa di Coppa del Mondo dislalom ad Augsburg (Germania), per l'Italia arrivano un oro e un argento nella specialità del kayak. Giovanni De Gennaro parte male, ma poi recupera alla grande e chiude con il tempo di 90.71, ...

Canoa: Cdm slalom, Ivaldi sfiora il podio nel C1 a Praga Il Tirreno

Praga, 10 giu. – (Adnkronos) – Sulle acque di Praga, in Repubblica Ceca, nel sabato di coppa del mondo dedicato alla canadese monoposto, Raffaello Ivaldi si ferma ai piedi del podio nella finale del C ...Praga, 8 giu. – (Adnkronos) – Prima giornata di gare oggi a Praga, in Repubblica Ceca, per gli azzurri dello slalom impegnati nella seconda prova di Coppa del Mondo. Giovedì dedicato alle qualifiche d ...