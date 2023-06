Dopo il grandedi ieri sera (venerdì) con il concerto dei Trementisti, nel meraviglioso centro storico didel Monte Taburno continua la Festa della Ciliegia in programma fino a domenica 11 giugno, ...... dove abbiamo dormito due notti in una camera matrimoniale e in entrambe le notti è. Lui ... Avendo peraltro accumulato dei debiti con la sala scommesse, aveva chiesto ai soldi e lui ...Estratto dell'articolo di Elena Ceravolo e Valeria Di Corrado per il Messaggero mirko'Io ero impaurito, facevo finta di dormire perché così era come se non fosse. Mi sentivo impotente, non ho mai avuto il coraggio di aprire gli ...

Campoli, successo per la prima serata della festa della Ciliegia anteprima24.it

Dopo il grande successo di ieri sera con il concerto dei Trementisti, nel meraviglioso centro storico di Campoli del Monte Taburno continua la Festa della Ciliegia in programma fino a domenica 11 giug ...Al via domani – venerdì 9 giugno – nel meraviglioso centro storico di Campoli del Monte Taburno la Festa della Ciliegia in programma fino a domenica 11 giugno, organizzata dalla Pro Loco ‘Monte Taburn ...