Campionati Italiani di Scherma | Navarria fa poker di titoli | “Voglia di migliorarmi”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 10 giugno 2023) La Spezia – Valerio Cuomo e Marasono i nuovi Campioni d’Italia della spada individuale. È il verdetto della terza giornata diAssoluti 2023 a La Spezia, nel venerdì che ha visto salire sulle pedane del PalaMariotti spadiste e spadisti. Prima volta per Valerio Cuomo, il partenopeo delle Fiamme Oro che ha conquistato il tricolore nella gara maschile a coronamento di una prestazione travolgente, sancita dalla vittoria in finale per 9-6 sul giovanissimo Matteo Galassi, portacolori del Centro Sportivo Carabinieri che a 18 anni – appena compiuti – è salito sul secondo gradino del podio nella massima competizione nazionale. Bronzo al collo per altri due protagonisti della nuovissima generazione della spada italiana, ancora categoria Under 20 (entrambi classe 2003), William David Sica della SS Lazio ...