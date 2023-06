Campania Wine | domani il taglio del nastro alla Galleria Umberto I

Leggi su ildenaro

(Di sabato 10 giugno 2023) La città più bella del mondo per il meglio della vitivinicoltura regionale: ecco, un evento unico dedicato al vino campano in programma nel cuore di Napoli, dove il comparto vitivinicolo si presenta coeso e determinato ad offrire un quadro completo delle sue eccellenze in un contesto unico per bellezza e suggestione. L’11 e il 12 giugno saranno le bellezze architettoniche e monumentali di Napoli ad accogliere la rassegna promossa e organizzata in cooperazione dai cinque Consorzi di Tutela Vini della(Sannio Consorzio Tutela Vini, Vesuvio Consorzio Tutela Vini, Consorzio Vita Salernum Vites, Viticaserta – Consorzio Tutela Vini Caserta, Consorzio Tutela Vini d’Irpinia) e dal Consorzio di Tutela Pomodorino del Piennolo Vesuvio Dop, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere i vini a Indicazione Geografica della ...