Cambiasso | «Inter | non una serata come le altre! Coronare il sogno»

Leggi su inter-news

(Di sabato 10 giugno 2023) Esteban, in collegamento da Istanbul su Sky Sport, ha parlato di Manchester City ed, fra poco in campo per la finale di Champions League ad Istanbul– Questa l’analisi di: «Non è unale altre. L’avvicinamento alla partita, vedere tanti vecchi amici che non sono mai vecchi. Più il tempo passa più ci sentiamo più vicini. Il piccolo contributo che possiamo dare è avere fiducia in questi qui che ci hanno portato ad avere questo. Speriamo di coronarlo»-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () © ...