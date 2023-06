Call of Duty MW2 e WZ2 | Le novità della Stagione 4

(Di sabato 10 giugno 2023) La quartadiof: Modern Warfare II eof: Warzone sta per arrivare, portando con sé una serie di emozionantiper i giocatori di tutto il mondo. Il 14 giugno, i fan potranno immergersi nella spettacolare mappa Vondel Battle Royale e sperimentare sei nuove mappe multigiocatore. Vediamo cosa ci aspetta in dettaglio.perofcon la4 di MW2 e WZ2 Warzone sorprende i giocatori con l’introduzione di Vondel, una nuova modalità chiamata Lockdown e altre aggiunte interessanti. Vondel è un quartiere situato sul lungomare di una città europea barocca, che offre tre modalità di gioco: Resurgence, DMZ e la nuovissima Lockdown. Il Battle Royale tradizionale sarà ...

of: Modern Warfare 2 Dal Summer Game Fest è arrivato un nuovo trailer dedicato alla prossima stagione di Modern Warfare 2 , prevista per il 14 giugno . Il trailer ha mostrato delle mappe ...Secondo alcune fughe di notizie, il nuovo gioco diofdi quest'anno, presumibilmente Modern Warfare 3 , dovrebbe essere annunciato ad agosto, ma a questo punto della vita della serie, le sue puntate annuali premium sono solo metà della ...... hanno usato anche l'iconografia di videogiochi molto popolari fra i giovani comeofe Grand Theft Auto per creare veri e propri meme di natura propagandistica, dove situazioni inneggianti ...

I creatori di Call of Duty sono chiaramente grandi fan della città. Per la quarta volta, i giocatori possono utilizzare Amsterdam come campo di battaglia ...