Caldo afoso e temporali | il meteo dei prossimi giorni

(Di sabato 10 giugno 2023) Le previsioni fino a lunedì 12 giugno Non basta ilportato dall’Anticiclone africano per cacciare il maltempo dall’Italia. Le temperature sono infatti destinate a scendere sotto la media stagionale, conincerto almeno fino al Solstizio d’Estate del 21 giugno. Il ciclone Oscar, dopo aver colpito il settore occidentale dell’Europa, è quindi pronto a scagliarsi verso il nostro Paese all’inizio della prossima settimana, con un peggioramento significativo specie al Centro-Sud. Mattia Gussoni,rologo del sito www.iL.it, conferma che il tempo rimarrà incerto da Nord a Sud con temperature spesso 3-4 gradi inferiori alla norma di giugno: non soffriremo ilafricano, ma troveremo tante piogge e a tratti anche fenomeni persistenti specie sulle regioni centro-meridionali. Nel ...