Caldo a Londra | malori per le guardie reali | svengono in tre ' Uniformi in lana | ma c' erano 28 gradi'

Imbarazzo per la principessa: svengono militari Almeno tre militari che indossavano uniformi di lana e il tradizionale cappello di pelliccia d'orso hanno perso i sensi nel corso della ...... che si tiene saato 17 giugno e non coincide con il vero genetliaco di Carlo III) hanno accusato malori, alcuni addirittura svenuti, a causa del forteche ha investito. Almeno tre ...... che si tiene la prossima e non coincide con il vero genetliaco di Carlo III) hanno accusato malori, alcuni addirittura svenuti, a causa del forteche ha investito. Almeno tre militari - ...

Gb: il clima dà i numeri, c'è più caldo a Londra che a Ibiza e Marbella Italia Informa

Il caldo torrido a Londra ha causato un colpo di calore ad almeno tre soldati, durante le prove della parata militare di Trooping the Colour, prevista per il prossimo fine settimana. È successo in una ...La temperatura a Londra ha raggiunto questa mattina i 30°C (86°F) mentre i militari indossavano divise di lana e cappelli di pelliccia d'orso per le prove della parata ...