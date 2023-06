Calciomercato | Times | ManUtd molla Kane e va su Hojlund

(Di sabato 10 giugno 2023) Il Tottenham fa muro, i Red Devils pensano all'atalantino LONDRA (INGHILTERRA) - Il Manchester United alza bandiera bianca su Harry. Considerate le difficoltà per arrivare a Osimhen, per il quale il Napoli spara alto, i Red Devils puntavano sul giocatore del Tottenham per regalare a Ten Hag l'a

Ma secondo il "", Kane è destinato a rimanere un sogno: Daniel Levy, presidente degli Spurs, non intende cedere la sua stella a una diretta rivale in Premier League, come del resto fece due anni ...Ma secondo il '', Kane è destinato a rimanere un sogno: Daniel Levy, presidente degli Spurs, non intende cedere la sua stella a una diretta rivale in Premier League, come del resto fece due anni ...E il giorno prima il New Yorkaveva scritto un pezzo durissimo proprio sull'Inter. Voi non avete difeso il presidente della Fiorentina. Io rispetto il Torino, ma non il suo presidente'. LA JUVE ...

Il Tottenham fa muro, i Red Devils pensano all'atalantino LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Il Manchester United alza bandiera bianca su Harry ...In un video sul canale Youtube, il giornalista sportivo Sergio Vessicchio si è scagliato contro i nerazzurri, impegnati nella finale di Champions League.