Calciomercato Real Madrid | «Mbappè? Arriva | ma non quest’anno»

Commenta per primo Il futuro di Modric è sulla bocca di tutti. In linea di principio, il giocatore croato non ha alcuna intenzione di lasciare ilMadrid e per questo rinnoverà coni blancos per un'altra stagione.Commenta per primo Dopo gli adii di Mariano Diaz, Marco Asensio, Eden Hazard e soprattutto Karim Benzema, ilMadrid è alla ricerca di un grande attaccante . Mentre la pista che porta a Harry Kane sembra essersi raffreddata, nella capitale c'è chi sogna ancora Kylian Mbappé . Un tifoso ha chiesto a ...Florentino Perez infiamma il. Il presidente delMadrid, parlando con un tifoso, ha infatti confermato che proverà ad acquistare Kylian Mbappé, ma non quest'anno. L'affondo arriverà dunque probabilmente nella ...

LIVE CALCIOMERCATO - Real Madrid, idea Lautaro. City su Gvardiol Voce Giallo Rossa

Aperta la caccia a un centravanti dopo la partenza di Benzema e i tifosi sognano il francese del Psg: di lui ha parlato il presidente ...Il futuro di Modric è sulla bocca di tutti. In linea di principio, il giocatore croato non ha alcuna intenzione di lasciare il Real Madrid e per questo rinnoverà coni blancos per un'altra stagione.