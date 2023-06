Calciomercato – Niente Milan per Tielemans | ufficiale all’Aston Villa

Commenta per primo Le indiscrezioni delle ultime ore sono state confermate, ora è ufficiale:da fare per Milan e Roma , Youri Tielemans firma con l' Aston Villa e sarà a disposizione di Unai Emery a partire dall'1 luglio.Il futuro di Youri Tielemans continuerà ad essere in Premier League. Il centrocampista belga, che non rinnoverà il suo contratto con il Leicester in scadenza il prossimo 30 giugno, secondo quanto ...1 Milan e Roma hanno provato a portarlo in Italia, il Galatasaray in Turchia, ma il futuro di Youri Tielemans sarà ancora in Premier League. Il centrocampista belga, in scadenza di contratto con il ...

