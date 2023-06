Calciomercato Napoli | capitolo allenatore | le parole di Benitez

(Di sabato 10 giugno 2023) Dopo essersi laureato come campione d’Italia per la terza volta nella sua storia, ilè ora alla ricerca di un nuovodopo l’addio di Luciano Spalletti. Alle domande diDe Laurentiis ha dichiarato di aver contattato moltissimi allenatori negli ultimi giorni. Dopo aver visto allontanarsi la pista Vincenzo Italiano, sembrerebbe spuntare un grande ritorno. Ai microfoni di Sky Sport ha infatti parlato Rafache è parso ancora desideroso di allenare una squadra. Rafa Benítez: “Sto ancora aspettando, voglio vincere” In un’intervista rilasciata a Sky Sport e ripresa da Calcio24, Rafaha così parlato di un possibile impiego da...

...Giovanni Manna (promosso dalla Next Gen in attesa che Cristiano Giuntoli si liberi dal) e il ... E il futuro potrebbe essere all'estero Leggi i commentijuventus : tutte le notizie ...Spalletti (LaPresse) -. ItBenitez è un tecnico esperto che sa come vincere e potrebbe essere il profilo ideale per continuare il progetto delche, nella prossima stagione, vuole ..., le prossime potrebbero essere settimane calde per il futuro di Victor Osimhen. Come raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo , il Paris Saint - Germain ha puntato il ...

'Klopp prende casa a Posillipo, firma per il Napoli'. La risposta di Luca Marchetti AreaNapoli.it

La Sampdoria sta cercando un allenatore in vista della prossima stagione di Serie B, c'è anche un ex Napoli per la panchina dei doriani.È iniziato oggi a Rimini 'The Coach Experience', kermesse annuale organizzata dall'Associazione italiana allenatori di calcio.