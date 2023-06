Calciomercato Milan – Tra acquisti e cessioni | il punto

(Di sabato 10 giugno 2023) L'edizione odierna di Tuttosport parla anche deldelfacendo ilsulle trattative in entrata e in uscita

Commenta per primo L'ex allenatore fra le altre di Juve, Roma e soprattuttocon cui ha vinto tutto, Fabio Capello , ha parlato a La Repubblica della finalissima di Champions League che vedrà contrapposte questa sera Manchester City e Inter. E Capello non ci sta perché ...Commenta per primo Ilaveva praticamente chiuso il colpo Ruben Loftus - Cheek dal Chelsea con Maldini e Massara al timone, ma dopo il ribaltone societario il club rossonero ha cambiato strategia e ha imposto un ...Fabio Capello (LaPresse) -.itFabio Capello però, che la Coppa dei Campioni l'ha vinta nel 1994 alla guida del, ha fiducia nelle possibilità della formazione allenata da Simone ...

Calciomercato Milan – Sfida con la Juventus per un difensore Pianeta Milan

Il Milan sta cominciando a muoversi sul mercato e in particolare sono tanti i nomi candidati per un posto sulla fascia destra. I rossoneri dovrebbero portare a casa almeno un colpo per ...La Roma e Mourinho alle prese con la grana centravanti. Dopo l'infortunio di Abraham, che dovrà rimanere fuori tra i 9 e 12 mesi, il club giallorosso è alla ricerca di un ...