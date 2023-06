Calciomercato Milan – Ecco il prezzo di Milinkovic-Savic | i rossoneri…

... in programma questa sera a Istanbul, poi il grande circo delestivo 2023 aprirà ...ultime settimane però sono circolate voci sull'intenzione del Chelsea di bussare alle porte die ...Juventus, dalalla squadra bianconera, adesso l'operazione è ufficiale: tutti i dettagli del caso. Un passaggio da Milano a Torino che adesso è ufficiale. Lo comunica il club con ...Il Chelsea ci prova con un'offerta che però non viene ritenuta all'altezza del. Il club di ...tante cessioni in programma da realizzare tutte nel corso di questa sessione estiva di. ...

Calciomercato Milan – Sfida con la Juventus per un difensore Pianeta Milan

Il portiere rossonero è finito nel mirino di un top club che ha già presentato un'offerta al Milan. I Rossoneri però sparano alto.L'esonero di Maldini e Massara ha scosso tutto l'ambiente Milan. Tifosi stupiti, giocatori delusi; la società ha voltato pagina e si concentra sul futuro. C'è un mercato da (ri)fare. Già, perché la co ...