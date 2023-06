Calciomercato Milan – Dalla Turchia | “Prima offerta del Besiktas per Rebic”

, triplo addio: il puntoIn attesa di capire chi sarà il nuovo centravanti deldella prossima stagione, la dirigenza sta lavorando alle uscite. Ante Rebic (©LaPresse) - ...Leggi i commenti: tutte le notizie 10 giugno 2023... un 3 sul braccio Come già successo nella passata stagionale con Pioli al, anche Luciano Spalletti ha deciso di tatuarsi l'impresa dello scudetto compiuta quest'anno a Napoli. L'allenatore ...

MilanNews.it foto di DANIELE MASCOLO Come riportato da L'Equipe, il Chelsea ha deciso di non puntare più su Kepa Arrizabalaga e Edouard Mandy. A decidere quale sarà il… Leggi ...Passando al centrocampo, i giallorossi classe 2004 Giacomo Faticanti e Niccolò Pisilli hanno vinto, nell’ordine, un campionato Under 15 Serie A e B (Milan-Roma 0-2, 13 giugno 2019), una Supercoppa ...