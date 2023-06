Calciomercato Milan – Contatti per Scamacca | altro duello con la Roma

(Di sabato 10 giugno 2023) L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla anche deldelcon un interesse in attacco per

Dal Manchester Untied all' Aston Villa , passando anche pere Galatasaray , tutte squadre in ... Leggi i commentias roma: tutte le notizie 10 giugno 2023Commenta per primo Secondo quanto riferito da Sky, ilavrebbe deciso di non portare avanti la trattativa con il Chelsea per Loftus - Cheek perché orientato a investire su giocatori più giovani rispetto al centrocampista inglese.Commenta per primo L'ex allenatore fra le altre di Juve, Roma e soprattuttocon cui ha vinto tutto, Fabio Capello , ha parlato a La Repubblica della finalissima di Champions League che vedrà contrapposte questa sera Manchester City e Inter. E Capello non ci sta perché ...

Era fatta, l'addio di Maldini ha bloccato tutto: gelo Milan CalcioMercato.it

I rossoneri cercano un centrocampista centrale, un trequartista, un esterno destro ed una prima punta. Stefano Pioli avrà più voce in capitolo in materia di calciomercato e lavorerà insieme al capo sc ...Il presidente del Senato Ignazio La Russa, noto tifoso dell'Inter, è volato a Istanbul per assistere alla finale di Champions League. Il politico ha parlato a La Gazzetta dello Sport in previsione del ...