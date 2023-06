Calciomercato Milan – Chukwueze sondato dal Real | costa 20 milioni

Commenta per primo Il Telegraph, giornale molto informato sulle vicende del Chelsea, racconta un succoso retroscena: ilaveva praticamente chiuso per Loftus - Cheek con una tassa di 18 milioni di euro. Ma il licenziamento di Maldini e Massara ha fatto saltare un'operazione che si avviava verso la definizione.3 Ilè al lavoro anche sul mercato in uscita. Il club rossonero ha messo sul mercato sia Rebic che Origi e spera di realizzare almeno 20 milioni complessivi dalle loro cessioni.Juventus e, Conte aspetta un altro clubIl futuro di Antonio Conte potrebbe essere nuovamente in Serie A con l'interesse di Juventus e, ma non soltanto. Mourinho (LaPresse) - ...

Thuram Milan Inter – Il calciomercato sarà l’argomento più discusso fino all’inizio del prossimo campionato. Saranno tante le trattative che animeranno anche questa sessione, con colpi di scena sempre ...Milan, arrivano altre utili informazioni che ci fanno ulteriormente capire verso quale attaccante si stiano muovendo i rossoneri. Il tecnico Stefano Pioli ha chiamato direttamente Marcus Thuram.