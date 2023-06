Calciomercato Lazio | via Maximiano | c’è Audero al suo posto

Commenta per primo Acquistato appena un anno fa per oltre 10 milioni di euro, Luis Maximiano non rientra più nei piani della, che quest'estate gli cercherà una nuova sistemazione. Sull'ex Granada c'è il Nottingham Forest, c'è già stato un sondaggio. La cessione del portoghese è la condizione per arrivare a Emil ...Nonostante il divorzio sempre più vicino con la, con un contratto in scadenza nel 2024 , ma ... I rossoneri, infatti, come riportato da.com , sembrano aver deciso di tirarsi ...... - Bolognino Massimo (Eagles Napoli) - Calonico Gianfranco (Master Sanremo) - Fedele Fabrizio (Bologna Tigers Subbuteo) - Gasparini Ferdinando (Salernitana) - Lazzaretti Patrizio (SSTFC) - ...

Calciomercato Lazio, la Juve prova a scaricare Rugani: i dettagli Lazio News 24

Secondo quanto riportato da "Calciomercato.com", la Lazio avrebbe rivisto al ribasso le proprie richieste economiche per la cessione del centrocampista serbo Sergej-Milinkovic-Savic, classe 1995 e in ...Calciomercato Lazio, riflettori puntati su un giocatore del Siviglia. I dettagli. In Serie A è finito nel mirino di molte squadre Secondo quanto riporta Vamosmisevilla, Marcos Acuña del Siviglia sare ...