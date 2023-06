(Di sabato 10 giugno 2023) Secondo il sito del quotidiano spagnolo AS, il belga darebbe priorità al club catalano MADRID (SPAGNA) - I veri obiettivi sarebbero Cancelo e Foyth. Bisogna, però, fare i conti con il portafoglio e da questo punto di vista il Barcellona sta vivendo quelli che probabilmente sono gli anni più difficil

Il Siviglia riscatta Badé dal Rennes, ilDortmund ufficializza la cessione di Bellingham al Real Madrid: operazione da 103 milioni di euro! Tra nuovi colpi e riscatti, è già...Lo scoglio principale resta l'ingaggio da 5 milioni ma l'exDortmund sembra intenzionato a rivederlo al ribasso pur di agevolare il passaggio a un grande club, definizione che si addice al ...Commenta per primo IlDortmund torna alla carica per Morten Hjulmand . Come scrive La Gazzetta dello Sport , i gialloneri sono pronti a lanciare un nuovo assalto al centrocampista del Lecce dopo quello andato a ...

Calciomercato: Borussia Dtm.Non solo Juve e Inter,anche Barça su Meunier Tiscali

Secondo il sito del quotidiano spagnolo AS, il belga darebbe priorità al club catalano MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - I veri obiettivi ...Uno degli obiettivi in casa Lecce in vista della prossima sessione di calciomercato sarà quella di provare a ... Infatti, sul centrocampista danese si sarebbe rifatto avanti il Borussia Dortmund, che ...