Il difensore argentino ha firmato un nuovo contratto biennale con il club catalano LISBONA (PORTOGALLO) - Sembrava un'avventura finita e invece ile Nicolas Otamendi andranno avanti insieme ancora per due anni. Il club di Lisbona, infatti, ha annunciato il rinnovo del difensore argentino fino al giugno del 2025. In scadenza di contratto ......ai microfoni di.it senza nascondere un filo di emozione. Il simbolo e bandiera dell'Inter, che nel '65 bissò il trionfo del 'Prater' di Vienna con il successo ai danni deldi ...Commenta per primo William Carvalho è stato uno dei nomi con cui si è mosso il mercato negli ultimi anni. Due anni fa era stato ilad interessarsi a lui, e la scorsa estate, oltre al club portoghese, si sono uniti all'offerta anche Fenerbahce e Monza . Anche se la sua sorprendente decisione finale non è stata solo quella ...

Calciomercato: Benfica. Club ufficializza il rinnovo di Otamendi Tiscali

Il difensore argentino ha firmato un nuovo contratto biennale con il club catalano LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) - Sembrava un'avventura finita ...Sandro Mazzola, leggenda e simbolo dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it in vista della finale di Champions League ...