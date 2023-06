Calciomercato Atalanta | piano per il futuro | il primo colpo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 10 giugno 2023) Dopo un anno d’assenza, la Dea torna in Europa al termine di un campionato di Serie A che ha visto i ragazzi di Gian Piero Gasperini piazzarsi al quinto posto della classifica. Una gioia enorme per tutto il popolo nerazzurro che nella prossima stagione giocherà in Europa League con la speranza di percorrere più strada possibile. Un pass, quello europeo, che accenderà inevitabilmente un focus aggiuntivo sulche l’che dovrà rafforzare la rosa dei bergamaschi in vista di un dispendioso doppio impegno che salirà a tre quando si azionerà il tabellone finale della Coppa Italia. Unobiettivo potrebbe già essere stato individuato., piace (tanto) Hien dell’Hellas Verona (Credit foto – Getty Images)Voglia d’Europa. Voglia di continuare a stupire. Il ...