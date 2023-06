Calcio | Totti | ‘Lautaro grande campione | spero che l’Inter vinca’

(Di sabato 10 giugno 2023) Istanbul, 10 giu. – (Adnkronos) – “La notte magica la giocache almeno un’italiana su tre riesca a vincere un trofeo. Penso che i nerazzurri possano fare una bella figura. Non so come si batte il City, è difficile perché sono una delle squadre più forti del mondo.dovrà ripartire al momento giusto e sfruttare gli spazi”. Così l’ex capitano della Roma Francesco, ai microfoni di Sky Sport, a pochi minuti dall’inizio della finale di Champions League tra Inter e Manchester City. Lautaro Martinez? “Stiamo parlando di un grandissimoa livello internazionale, ha fatto unastagione,possa vincere stasera. Giocatori chiave che toglieresti ale al City? Barella ale De Bruyne al ...

ISTANBUL (TURCHIA) - C'è anche Francescoa tifare per l'Inter a Istanbul, tra le tante ex stelle delpresenti allo stadio Ataturk per assistere alla finale di Champions League tra i nerazzurri di Simone Inzaghi e il Manchester ...Se Baldanzi può proseguire la tradizione dei numeri 10 italiani Lo spero, dobbiamo trovare il prima possibile un nuovo numero 10' , ha conclusoin riferimento all'Italia Under 20 finalista al ...Chanel, romantica cena a lume di candela con il fidanzato Cristian Babaluse Ilary, i lucchetti alla ScuolaLongarina fanno saltare l'evento in memoria di papà Enzo Noemi Bocchi e ...

Istanbul, 10 giu. - (Adnkronos) - "La notte magica la gioca l'Inter, spero che almeno un'italiana su tre riesca a vincere un trofeo. Penso che i nerazzurri poss ...È tutto pronto per la partita più attesa dell'anno: la finale di Champions League. Ad assistere all'importante evento calcistico ci saranno anche Noemi Bocchi e Francesco ...