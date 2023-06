Calcio | Rodri stende l’Inter | il City di Guardiola conquista la Champions League

(Di sabato 10 giugno 2023) Istanbul, 10 giu. – (Adnkronos) –sciupa tre clamorose palle gol e si arrende per 1-0 al Manchesternella finale didisputato allo stadio Ataturk di Istanbul. I ‘citizens’no il triplete e la loro primanella storia. Dopo un primo tempo senza grandi occasioni e l’infortunio di De Bruyne, la sfida si accende nella ripresa: Lautaro non trova l’1-0 davanti a Ederson, al 68? il piazzato disu assist di Bernardo Silva piega la resistenza dei nerazzurri. La traversa nega il pari a Dimarco, Lukaku spreca di testa nel finale. A trionfare è la squadra di(per lui terzadopo le due vinte al Barcellona), all’onore delle armi. ...

Il Manchester City ha vinto la finale di contro l' Inter di Simone Inzaghi con il risultato di 1 - 0 grazie ad un gol dinel secondo tempo. Tanta amarezza per i nerazzurri, che hanno sfiorato il gol del pareggio in diverse occasioni senza però concretizzare al meglio. Chi si è voluto congratulare con la squadra di ...Ripenserà a lungo, il tecnico piacentino, al mancato assist di Lautaro a Lukaku sullo 0 - 0 , alla traversa colpita da Dimarco 3' dopo il gol dio al forcing finale dei suoi . Ma ilsa ...... taglio di Bernardo Silva, cross arretrato del portoghese perche segna l'1 - 0. L'Inter è ... la finale di Champions resta un tabù: out per infortunio, come nel 2021 Leggi i commentiCoppe:...

Champions League - Manchester City campione d'Europa! Decide Rodri, Inter ko Eurosport IT

Ce l'ha messa davvero tutta l'Inter di Simone Inzaghi, ma non è bastato. Contro un Manchester City che non è apparso nella sua serata migliore, forse con le ...Sugli sviluppi il City recupera palla, calcia De Bruyne dal limite ma la sua conclusione ... cross basso respinto da Acerbi, il pallone arriva a Rodri che di prima insacca alla sinistra di Onana, 1-0 ...