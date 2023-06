Calcio | mercato Milan | rossoneri sulle tracce di Chukwueze del Villarreal

(Di sabato 10 giugno 2023)o, 10 giu. - (Adnkronos) - Ilcontinua a lavorare per Samuel. L'esterno offensivo nigeriano classe 1999 delè il nome individuato dal club rossonero, secondo quanto riporta Sky Sport, per rinforzare la fascia destra. La richiesta del club spagnolo è di 25 milioni di euro, cifra che potrebbe essere abbassata inserendo una percentuale sulla futura rivendita. Per il momento inon hanno presentato offerte ufficiali, ma l'idea è quella di trovare l'accordo prima con il calciatore, il cui contratto scadrà nel 2024, e poi trattare con il. Ilcontinua a lavorare anche per rinforzare l'attacco. Sfumato Openda, per il quale il Lens chiede 40 milioni, istanno osservando Marcus Thuram del ...

MADRID (SPAGNA) - Dopo la partenza di una leggenda come Benzema il Real Madrid è a caccia di un centravanti che sia degno di raccogliere un'eredità tanto pesante. In pole position per andare a ...Doccia gelata per Roma e Milan dal, che si vedono costretti a incassare la prima delusione della sessione estiva di trasferimenti. I due club, che avevano messo nel mirino il medesimo obiettivo per rinforzare la mediana, ...La Juventus si muove sule prova a trovare l'alternativa a un Alex Sandro , che ormai da tempo non pare più in grado di dare garanzie. Come riportato da TuttoSport , la ricerca di un mancino di difesa che sappia ...

Calciomercato, è duello tra Roma e Milan per il gioiello belga Virgilio Sport

Milano, 10 giu. – (Adnkronos) – Il Milan continua a lavorare per Samuel Chukwueze. L’esterno offensivo nigeriano classe 1999 del Villarreal è il nome individuato dal club rossonero, secondo quanto rip ...È tutto pronto per la finale di Champions League Manchester City-Inter, sfida che Calciomercato.it seguirà in tempo reale ...