Calcio | l' orgoglio di Dimarco | ' abbiamo giocato alla pari con una grande squadra'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 10 giugno 2023) Istanbul, 10 giu. - (Adnkronos) - "Resta tanta delusione perché ce la siamo giocatacon unacome il Manchester City. Dispiace aver perso la partita più importante. Non dimentichiamoci che ladi Guardiola è stata costruita per vincere la Champions". Così l'esterno dell'Inter Federicodopo la sconfitta per 1-0 contro il Manchester City nella finale di Champions League. "La ppurtroppo non è entrata... Dispiace, dispiace veramente aver perso questa finale. Per quello che ha fatto l'Inter quest'anno in Champions. Questa finale deve essere un punto di partenza e non un punto d'arrivo", aggiunge