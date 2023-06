Il maggiore azionista del club ha trovato un accordo per la cessione delle quote(INGHILTERRA) - "IlUnited può confermare che è stato raggiunto un accordo tra Aser Ventures e 49ers Enterprises per l'acquisto del club. Entrambe le parti continuano a lavorare sui dettagli e presto verranno ...IlUnited 'può confermare che è stato raggiunto un accordo tra Aser Ventures e 49ers Enterprises per l'acquisto del club. Entrambe le parti continuano a lavorare sui dettagli e presto verranno ...... 29 segnate dal cyborg diche sta conquistando il mondo. Un recente sondaggio ha svelato che Haaland è conosciuto anche da chi non segue il, tutti ne parlano e danno a lui il merito di ...

Calcio: Leeds.Radrizzani vende azioni club,accordo con 49Ers Enterprises Tiscali

Il maggiore azionista del club ha trovato un accordo per la cessione delle quote LEEDS (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - "Il Leeds United può confermare che è stato raggiunto un accordo tra Aser Ventures e ...La società inglese è stata ceduta a 49ers Enterprises, il manager sta completando con Matteo Manfredi tutti i passaggi per il trasferimento della proprietà del club blucerchiato e l'iscrizione alla pr ...