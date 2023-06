Calcio | Commisso | ' Stagione positiva anche se perso le finali'

(Di sabato 10 giugno 2023) ''Per me laè stata molto. In certi aspetti eccellenti. Pure avendole duedi coppa e averieri sera quella per lo scudetto Primavera. Tutti dicono che si perde, ...

Lo ha detto Roccoparlando oggi allo stadio Franchi a conclusione di una stagione infinita. ''Abbiamo fatto un grandissimo percorso - ha proseguito il presidente della Fiorentina che lunedì ...STADIO E MERCATO Sulla stadioha detto: "All'interno del Viola Park lo stadio da 1500 tifosi sarà intitolato ad Astori. Quello da 3mila alla Curva Fiesole". Dove giocherà la Fiorentina ...Bilancio dell'anno appena passato e conferma per Vincenzo Italiano . Ma Rocco, presidente della Fiorentina , non si spinge al di là dopo una stagione con due finali ...dirà qualcuno del...

Calcio, il Commisso furioso: "I giocatori del West Ham Tutti animali". Lo sfogo del Presidente al rientro in Italia OA Sport

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha tenuto oggi una lunga conferenza stampa per tracciare il bilancio della stagione viola e iniziare a programmare il futuro. Nel parlare di settore giova ...''Per me la stagione è stata molto positiva. In certi aspetti eccellenti. Pure avendo perso le due finali di coppa e aver perso ieri sera quella per lo scudetto Primavera. Tutti dicono che si perde, s ...