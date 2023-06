Calcio | Commisso | ‘Italiano non ha mai chiesto di andare via | ripartiamo da lui’

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 10 giugno 2023) Firenze, 10 giu. – (Adnkronos) – “Il nostro allenatore non ha mai detto a me o ai dirigenti di volervia, certe voci sono state solo stupidaggini. La Fiorentina riparte con lui”. Con queste parole il presidente della Fiorentina Roccoconferma Vincenzo Italiano sulla panchina della squadra viola. “Le garanzie? L’unica è che sarà pagato… A parte gli scherzi, abbiamo parlato del futuro, di chi sarà ceduto e di chi dobbiamo prendere per cercare di fare il meglio per la squadra e per la società. Italiano ha espresso le sue idee e cercheremo di accontentarlo -aggiunge-. Nessuno ha mai pensato di mandarlo via, come ho letto da qualche parte. Non abbiamo mai valutato un’alternativa, anzi Barone ha sempre parlato del suo contratto. Quando lo abbiamo preso dallo Spezia abbiamo pagato una clausola, inizialmente ce ...