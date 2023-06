Calcio | Cagliari al completo per Bari | Ranieri punta su Lapadula

(Di sabato 10 giugno 2023) I sardi costretti a vincere per centrare la promozione in Apressoché alper la semifinale di ritorno dei play - off di Serie B contro il(domani ore 20.30, arbitra ...

... Luigi De Laurentiis , alla vigilia della sfida dei pugliesi contro ilper il ritorno ... perché abbiamo dimostrato di sapere guidare una macchina complessa come un club di'. TEMPO DI ...I sardi costretti a vincere per centrare la promozione in Apressoché al completo per la semifinale di ritorno dei play - off di Serie B contro il Bari (domani ore 20.30, arbitra Marco Guida). I due minimi dubbi dopo la partita d'andata, ossia gli ...Pareggio e palla al centro all'andata della finale playoff di Serie B. Trae Bari è regnato l'equilibrio con la lancetta della bilancia che, ogni tanto, pendeva più dal lato dei galletti che da quello dei padroni di casa. In ogni caso il verdetto finale che andrà in ...

Quelle curiose coincidenze al Var: Marini ieri in regia, lo stesso che 'diede' il rigore al Parma per mano di Azzi Calcio Casteddu

I sardi costretti a vincere per centrare la promozione in A CAGLIARI (ITALPRESS) - Cagliari pressoché al completo per la semifinale di ritorno ...Il mister romano ha convocato ventiquattro giocatori per la sfida di domani in programma al San Nicola Poche sorprese e tutti presenti nella lista dei convocati del Cagliari per la sfida al Bari, in p ...