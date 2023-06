Calcio | Branchini | ' Arabia? Allegri ha sposato progetto Juve | non succederà nulla di clamoroso'

(Di sabato 10 giugno 2023) Istanbul, 10 giu. - (Adnkronos) - "Penso che non sia cambiato molto, credo chesia coinvolto in questoche è molto complicato, ma lo hae quindi non penso che possa succedere niente di. Credo che le cose siano state dette da lui sempre con chiarezza e, ultimamente, mi sembra anche da parte della società". Così l'agente di Massimiliano, Giovanni, ai microfoni di Sky Sport, in merito alle voci di una mega offerta per il tecnico livornese da parte dell'Al Hilal, club arabo.

Ai microfoni di SkySportpunta sulla permanenza del tecnico, legato ai bianconeri ancora da due anni di contratto: 'Credo che Allegri sia coinvolto nel progetto Juve, complicato e difficile ...... anche da parte di Giovanni, non solo entusiasta di quella che sarà la nuova casa della Fiorentina ma ha anche felice del fatto che, per la prima volta nelitaliano, avviene un ...L'addio aldi Pandev. Queste le sue parole affidate ai social, in italiano e in macedone: Mi ... Ringrazio tutta la, Giovanni, Carlo Leo senza di voi non avrei fatto tutto questo. ...

Calcio: Branchini, 'Arabia Allegri ha sposato progetto Juve, non ... Gazzetta di Modena

Così l'agente di Massimiliano Allegri, Giovanni Branchini, ai microfoni di Sky Sport, in merito alle voci di una mega offerta per il tecnico livornese da parte dell'Al Hilal, club arabo.Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...