Cade dal quinto piano | morto un operaio di 65 anni a Rimini

RIMINI - Un operaio di 65 anni è morto dopo essere caduto dal quinto piano di un edificio in ristrutturazione a Rivazzurra di Rimini. L'operaio si trovava su un'impalcatura e sarebbe scivolato cadendo nel vuoto. Pare che al momento dell'incidente si trovasse ...

Rimini, cade dal quinto piano: morto un operaio TGCOM

