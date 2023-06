Cacicchi e Sfuriata senza precedenti | chi è lui | fuoco amico sulla Schlein

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 10 giugno 2023) Volano stracci nel Pd. Nel mirino c'è sempre lei: Elly. Questa volta a mettere la leader dem davanti alla realtà ci pensa Mariano Angelucci, consigliere comunale di Roma, nonché candidato alla segreteria regionale. "Chiediamo un aiuto alla segreteria nazionale del Partito Democratico per garantire il corretto svolgimento delle primarie. Ieri si è riunita dopo giorni che non lo faceva e dopo la richiesta nostra che venisse convocata permanentemente, la commissione congresso regionale. L'organizzazione è nel caos". Il motivo per Angelucci è semplice: "Riceviamo da decine di elettori e iscritti tutti i giorni la richiesta di conoscere le modalità di svolgimento del voto ma non sappiamo che dire. A distanza di otto giorni dalle primarie non si conosce l' elenco dei seggi nel Lazio, non abbiamo il fac simile della scheda elettorale e cosa ben più grave sul ...