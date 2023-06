Buon compleanno Carlo Ancelotti | 64 candeline per il “Re di Coppe”

Leggi su glieroidelcalcio

(Di sabato 10 giugno 2023): il “Re di” compie 64 anni Il 10 giugno del 1959 nasce l’ex giocatore e attuale allenatore: il “Re di” spegne 64. I club in cui ha militato o con gli scarpini o in pachina, gli hanno fatto gli auguri. Dal Parma con cui “Carletto” ha iniziato da calciatore ma non solo: la panchina dei Ducali è stata la sua prima esperienza in Serie A. ecco il post degli emiliani: Auguri @Mr?? pic.twitter.com/twudErPSDv — ????? ?????? ???? (@1913parmacalcio) June 10, 2023 Non solo i gialloblù ma anche il Milan ha visto l’ex centrocampista difendere i colori rossoneri prima sul campo e poi dalla panchina. Alche il Diavolo gli ha dedicato un messaggio sui social: On the pitch and in the dugout, a serial ...