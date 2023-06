Boris Johnson lascia il Parlamento per l' inchiesta Partygate

Dimissioni con effetto immediato. Un passo indietro deciso daappena aver appreso l'esito dell'inchiesta svolta dalla commissione parlamentare , la stessa che lo aveva ascoltato nel marzo scorso, sulla vicenda del partygate , ovvero le feste ...Terremoto al cuore della politica britannica., ex primo ministro e leader Tory trionfatore delle elezioni di fine 2019, caduto fra scandali e rivolte interne l'estate scorsa, ha annunciato ieri sera d'improvviso anche le sue ...ha affermato che la decisione del Comitato dei privilegi contro di lui crea un 'precedente pericoloso e inquietante'. 'Ora vengo costretto a lasciare il parlamento da una manciata di persone, ...

Gb, Boris Johnson si dimette da deputato per l'inchiesta Partygate TGCOM

Ex premier travolto dal Partygate. Lascia ma attacca Rishi Sunak dopo aver ricevuto il rapporto sul Partygate. "Non ho mentito, in cuor loro lo sanno" ha detto (ANSA) ...al di fuori Londra L'ex primo ministro Boris Johnson si dimette da deputato Stato: 02:10| Tempo di lettura: 2 minuti Boris Johnson è stato Primo Ministro ...