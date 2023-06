Boris Johnson | dimissioni dell' ex Primo Ministro dopo il report sullo scandalo Partygate Aveva organizzato feste durante il lockdown

(Di sabato 10 giugno 2023), exinglese, si dimette dal parlamento britannico. La decisione arrivailparlamentare sul cosiddetto, l’inchiesta che lo vedeva imputato per l’organizzazione di presunti festini a Downing Streetle restrizioni anti covid. Attacchi da Johnso

un anno dopo aver lasciato la carica di Premier,si è dimesso da deputato con effetto immediato. Una decisione presa dopo aver ricevuto il rapporto sul Partygat e.è accusato di aver mentito al Parlamento sulle feste a Downing ...Scossa politica nel nucleo della politica britannica., ex premier e leader conservatore vittorioso delle elezioni di fine 2019, caduto tra scandali e rivolte interne lo scorso estate, ha improvvisamente annunciato le sue dimissioni da ...Molti dei tabloid inglesi questa mattina aprono con le dimisssioni dalla Camera dei Deputati dell'ex premiercome conseguenza dell'indagine parlamentare nei suoi confronti per il cosiddetto Partygate. Il rapporto dell'alta funzionaria Gray ha evidenziato i comportamenti non giustificabili dell'...

Partygate, Boris Johnson si dimette da deputato dopo il rapporto della Commissione parlamentare RaiNews

L'ex primo ministro britannico Boris Johnson osserva durante un tour dopo un incontro con il governatore Greg Abbott al Texas State Capitol il 23 maggio ...L'ex premier britannico Boris Johnson si è dimesso dal parlamento dopo aver ricevuto il rapporto di una commissione parlamentare sul "partygate" L'ex premier britannico Boris Johnson si è dimesso dal… ...