...si discute ancora sulla candidatura del governatore dem dell'Emilia - Romagna Stefanoe ...prova scritta e un solo colloquio orale . Non solo. Non saranno necessarie neppure le prove ......in coda ai gazebo del Partito Democratico per votare Elly Schlein come Segretario nazionale ed affondare la candidatura di Stefanoche aveva vinto la conta nei Circoli.strategia di ...Lascia parecchi strascichi anche l'atteggiamento verso De Luca jr, un deputato che tutti - nell'area- definiscono 'serio, lavoratore' e che è stato colpito per 'dare un segnale' allo '...

Bonaccini: “Nessuna corrente contro Schlein il Pd continuerà a sostenere Kiev” La Stampa

Ampio confronto, in Piazza Maggiore, sul disastro dell’Emilia-Romagna. Lepore: “Il commissario deve essere Bonaccini” ...Crisi Ucraina (Politica) Lunedì la direzione, toni più concilianti dalla minoranza interna. Sulla guerra: «Sostegno alla missione di pace di Zuppi, ma la politica non può stare a guardare». La replica ...