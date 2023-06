Bistecche di cavolfiore Val Venosta al forno | la ricetta

Leggi su lopinionista

(Di sabato 10 giugno 2023) Unagolosa e salutare preparata conVala cura della foodblogger Julia del Blog PassioneCooking Voglia di un piatto leggero ma saporito? La foodblogger Julia del Blog PassioneCooking stupirà con deliziosedialcon panatura al sesamo e dressing piccante a base di lamponi e peperoncino. Unasalutare e variopinta che risveglia le papille. Il segreto della sua bontà è custodito dall’ingrediente principale, ilVal, il re della Valle dal sapore delicato e morbido. L’ideale per portare in tavola piatti irresistibili e originali. Ingredienti per 4 persone 1Val(ca. 1,5 kg) 160 g pane in cassetta q.b. ...